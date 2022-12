Go Sport dans de sales draps

EmbourbéeEmbourbée dans une situation financière tendue, l’enseigne Go Sport est en sursis. Mercredi 21 décembre, le tribunal de commerce de Grenoble a désigné un juge enquêteur pour dresser un état des lieux précis de la situation financière de l’enseigne d’articles de sport, qui compte 2 160 salarié·es et plus de 230 magasins. Le tribunal veut en effet déterminer « avec certitude le montant de la dette et s’il y a ou non cessation des paiements ».