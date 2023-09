Comment gouverner les services publics ?

PourPour renouveler les services publics et leur donner pleinement leurs fonctions radicalement démocratiques et sociales, il est nécessaire de remettre en cause leur gouvernance et le cadre juridique dans lequel ils évoluent. C’est à cette tâche délicate mais indispensable que s’attache le juriste Thomas Perroud dans un ouvrage récent, Services publics et communs, publié aux éditions Le Bord de l’eau.