Toilettes à un euro dans les gares : les méthodes cradingues de l’entreprise 2theloo

DepuisDepuis son apparition dans le paysage ferroviaire il y a huit ans, l’entreprise 2theloo (« aux toilettes », en anglais) irrite. Le sous-traitant de la SNCF pour la gestion des toilettes dans les 31 plus grandes gares françaises (dont toutes les gares parisiennes) est secoué par des grèves à répétition, égratigné par l’inspection du travail et critiqué pour ses tarifs corsés. « On est décrit comme une entreprise pirate, reconnaît son responsable des relations partenaires, Fabrice Larbaletrier, mais nous sommes attachés au dialogue [avec nos salariés] et prêts à discuter. »