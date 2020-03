Les leçons économiques de la «grippe espagnole», un siècle avant le coronavirus

Le 11 octobre 1918, à Philadelphie, les morgues municipales débordent. La veille, 759 personnes sont mortes de la « grippe espagnole », qui frappe la ville et les États-Unis de façon plus large depuis plus d’un mois. Les corps s’empilent dans les couloirs et il faut avoir recours à des fosses communes improvisées pour inhumer les malheureuses victimes.