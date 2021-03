Le budget britannique annonce-t-il la rupture avec le néolibéralisme?

Le budget britannique, le premier de l’après-Brexit et de l’après-pandémie, présenté le 3 mars par le chancelier de l’Échiquier du gouvernement conservateur, Rishi Sunak, signe-t-il une rupture avec le néolibéralisme et l’austérité ? Pour beaucoup d’observateurs, la réponse est clairement positive et ils en veulent pour preuve un seul geste symbolique : l’annonce du relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) de 19 à 25 % à partir de 2023. Ce mouvement marque indéniablement une rupture avec la doxa économique des conservateurs depuis l’arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir en 1979.