GB: Le coût du sauvetage de RBS revu en hausse à 31 milliards de livres sterling

13 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Le sauvetage en 2008 de Royal Bank of Scotland (RBS) par l'Etat britannique devrait coûter au total 31 milliards de livres sterling (36,2 milliards d'euros) au contribuable, soit 2,4 milliards de plus qu'estimé en octobre dernier, a annoncé mercredi l'Office for Budget Responsibility (OBR), l'organisme gouvernemental de prévision budgétaire.