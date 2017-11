Altice continue de s'effondrer en Bourse

Rien n’y fait. Ni la révolution dans l’état-major du groupe, ni les communiqués rassurants. La crise de confiance s’aggrave chez Altice. Après avoir perdu plus de 33 % la semaine dernière, le cours de l’action de la holding du groupe de communication, logée aux Pays-Bas, Altice NV, continue de dévisser. En chute de 7 % dès l’ouverture mardi 14 novembre, l’action a perdu plus de 13 % dans la séance pour terminer à 8,90 euros. Sa filiale américaine, cotée à New York depuis fin juillet, Altice USA, a connu un sort à peine plus enviable. Dès l’ouverture, l’action perdait plus de 7 % . Depuis le début de sa cotation à New York fin juin, elle a perdu 45 % de sa valeur !