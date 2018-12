Draghi prévient le Conseil européen que la croissance ralentit

14 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), a fait savoir vendredi aux chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne (UE) que la croissance était plus lente que prévu et les a exhortés à poursuivre les réformes de la zone euro, a déclaré un responsable.