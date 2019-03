Ford va supprimer plus de 5.000 emplois en Allemagne

15 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Ford prévoit de supprimer plus de 5.000 emplois en Allemagne et de réduire aussi ses effectifs en Grande-Bretagne via notamment des plans de départs volontaires dans ces deux pays, a annoncé vendredi le constructeur automobile américain, qui cherche à renouer avec les bénéfices en Europe.