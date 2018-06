Suicides à France Télécom: L'ex-patron et Orange en correctionnelle

16 juin 2018 Par Par Agence Reuters

L'ancien PDG de France Télécom Didier Lombard et six cadres, dont la responsabilité est mise en cause dans une vague de suicides dans cette entreprise, seront jugés en correctionnelle, ainsi qu'Orange en tant que personne morale.