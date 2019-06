La Fed maintient ses taux, ouvre la voie à des baisses

19 juin 2019 Par Par Agence Reuters

La Réserve fédérale a maintenu ses taux directeurs inchangés mercredi tout en ouvrant la voie à de possibles baisses de taux pouvant atteindre au total jusqu'à 50 points de base d'ici la fin de l'année, en réponse à un environnement économique de plus en plus incertain et au tassement de l'inflation anticipée.