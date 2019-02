France: La banque UBS condamnée à payer 4,5 milliards d'euros

20 février 2019 Par Par Agence Reuters

La plus grande banque suisse, UBS, a été condamnée mercredi par le tribunal correctionnel de Paris à payer 4,5 milliards d'euros, dont une amende record et inédite en France de 3,7 milliards, pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale.