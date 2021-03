Pour la Banque centrale européenne, le changement climatique est un risque systémique

C’est par un discret billet de blog que la Banque centrale européenne (BCE) a amorcé une quasi-révolution, tant les implications politiques, financières et économiques des changements annoncés sont immenses. Le 18 mars, le vice-président de l’institution monétaire, Luis de Guindos, a publié les premiers résultats d’une enquête, qui doit être achevée à l’été, lancée auprès de 4 000 entreprises mondiales et 2 000 banques sur le changement climatique. Et les premières conclusions de la BCE données sont sans appel : « Le changement climatique est une source de risque systémique. »