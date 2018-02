Jean Pisani-Ferry tente de «déverrouiller le débat» sur l'euro avec les Allemands

Dans un document récent, un groupe d’économistes allemands et français influents propose « une approche constructive à la réforme de la zone euro », thème qui sera très certainement à l’agenda européen quand l’Allemagne aura un gouvernement. Fondateur du laboratoire d’idées Bruegel, patron de France Stratégie avant de chapeauter les experts chargés du programme économique et social du candidat Emmanuel Macron, Jean Pisani-Ferry explique ces propositions et leur réception.