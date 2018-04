Paquebots de croisière: un succès noirci par la suie

362 mètres de long, 66 de large, 70 de haut, près de 9 000 passagers et membres d’équipage : le Symphony of the Seas construit par les chantiers STX de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) bat de quelques centimètres et de quelques dizaines de passagers son prédécesseur, Harmony of the Seas, devenant à son tour le plus grand paquebot de croisière au monde. À côté, les porte-avions géants de l’US Navy, les fameux Nimitz, font presque figure de petits joueurs.