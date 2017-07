Salaires à la BBC: Pétition féminine pour des mesures immédiates

23 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Certaines des présentatrices les plus connues de la BBC ont demandé dimanche à la direction du groupe audiovisuel d'"agir dès maintenant" pour combler l'écart des salaires entre hommes et femmes, qui fait que le présentateur vedette gagne cinq fois plus que la présentatrice la mieux payée.