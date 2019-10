«Par la grève, les femmes montrent qu’elles sont des travailleuses à part entière»

Leur place n’était pas acquise, et leur a même été contestée. Mais dès la fin du XIXe siècle, des femmes ont été présentes dans le mouvement ouvrier et syndical. C’est cette position, le rôle qu’elles y jouent et le bénéfice qu’elles peuvent en tirer, qu’explore un récent livre. Ses trois autrices confrontent leurs visions historiques et leurs points de vue.