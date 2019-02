Les liaisons entre Corse et continent perturbées par une grève

25 février 2019 Par Par Agence Reuters

Les navires de la Méridionale, la plus ancienne compagnie maritime à assurer les liaisons entre Marseille et la Corse, sont bloqués à quai en raison d'un mouvement de grève lundi et mardi, a annoncé la direction de l'entreprise.