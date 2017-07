CGG: Adoption du projet de sauvegarde par les créanciers en France

29 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

CGG a annoncé l'adoption de son projet de plan de sauvegarde par les comités de ses créanciers en France, qui doit permettre au spécialiste des services et équipements géophysiques de réduire sa dette et de lever 500 millions de dollars (plus de 425 millions d'euros).