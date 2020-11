Plans sociaux: le Covid comme alibi

Pour les grands groupes, il n’est manifestement plus question de prendre des gants. Danone, Total, Vallourec, IBM… : les annonces des plans sociaux, de suppressions d’emplois, de fermetures d’usines s’enchaînent, ces derniers jours. Dans ce moment de pandémie et de confinement, où l’urgence économique et sociale est partout, ces restructurations massives finissent par se noyer dans la masse. Selon notre carte des plans sociaux, à la date du 30 novembre, au moins 72 784 emplois sont condamnés et menacés. Toute la France est concernée.