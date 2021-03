Office Depot s’effondre, l’ombre de l’actionnaire «prédateur» plane

Une entreprise qui sombre, encore. Et le doute qui taraude, comme souvent : son actionnaire, un fonds d’investissement spécialisé dans le « retournement » d’entreprises en difficulté, a-t-il précipité la chute, en se servant trop largement dans la trésorerie ? Voilà la question qui tenaille depuis des mois les représentants des 1 500 salariés de la filiale française d’Office Depot, la marque de fournitures de bureau.

Une question si entêtante qu’en mai 2019, ils ont déposé une plainte pour abus de bien social, déclenchant plusieurs perquisitions dans l’entreprise. L’enquête est toujours menée à Lille par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Office Depot France a été placé en redressement judiciaire en février, et les repreneurs potentiels avaient jusqu’au 19 mars pour déposer leurs offres. L’activité se poursuit au moins jusqu’au 20 avril, date à laquelle le tribunal de commerce de Lille pourrait se prononcer sur une reprise potentielle.

À Paris, en mars 2021. © Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP

Depuis 2017, l’actionnaire d’Office Depot Europe se nomme Aurelius, un fonds allemand que n’hésitaient pas à qualifier de « fonds vautour » les pancartes brandies par les deux cents salariés présents devant le tribunal de commerce lors de la dernière audience, le 20 mars. Il a racheté l’entreprise pour 1 euro à la maison mère américaine du groupe, lorsque cette dernière a voulu se débarrasser de ses activités européennes, quelques mois après une fusion ratée avec son concurrent Staples – les autorités américaines de la concurrence avaient refusé l’alliance des deux géants de leur secteur.

La stratégie du fonds allemand ? Se concentrer sur la vente en ligne, permettant des marges plus importantes, et se délester des filiales moins rentables, comme les antennes tchèque et slovaque, revendues en 2019. Quant à la filiale française, alourdie par soixante magasins peu rentables, l’actionnaire n’y est pas vraiment attaché, selon les salariés.

« Jamais Aurelius n’a rempli son rôle d’actionnaire, ils ont simplement appliqué leur business model en faisant remonter vers eux de l’argent issu de l’entreprise », considère Sébastien Fournier, représentant de l’Unsa et secrétaire du comité social et économique (ex-comité d’entreprise) d’Office Depot France.

Aujourd’hui, les salariés attendent avec angoisse la décision du tribunal de commerce sur le repreneur. Treize offres ont été déposées. Monoprix-Franprix, Top Office, Lidl ou le discounter Maxxilot souhaitent reprendre seulement quelques magasins, et pas plus de 380 postes salariés. Le distributeur Fiducial se dit intéressé par la logistique, les contrats « grands comptes » des entreprises et la vente par correspondance sous la marque Viking.

Aucun dialogue entre l'actionnaire et les salariés

L’actuel dirigeant d’Office Depot France, Guillaume de Feydeau, un habitué du redressement d’entreprises nommé en mars 2019, est le seul à proposer de reprendre l’ensemble de la filiale, forte de soixante magasins, de sites de commerce en ligne, de trois entrepôts et de vingt-deux plates-formes de distribution régionales. Même s’il manque de financement, et qu’il a suscité leur méfiance au départ, les salariés ont fini par se ranger derrière lui. Sa promesse orale de reprendre 1 250 personnes n’y est pas étrangère.

Guillaume de Feydeau disait vouloir retrouver la rentabilité dès 2021, mais la direction européenne du groupe assure avoir subi une baisse de chiffre d'affaires de près de 20 % en 2020, en raison de la crise sanitaire déclenchée par le Covid. Qui plus est, la concurrence est rude, avec les enseignes Bureau Vallée ou Top Office, et surtout le mastodonte Amazon qui prend allègrement des parts de marché…

Mais Sébastien Fournier refuse d’incriminer uniquement la conjoncture. « La fin 2020 a été bonne pour l’entreprise, et depuis environ cinq mois, nous recommencions peu à peu à gagner de l’argent. Le plan de transformation, qui privilégie la vente en ligne, commençait à fonctionner », assure-t-il. Il invite à chercher ailleurs les raisons de la chute d’Office Depot France : « Cela fait deux ans que nous nous battons contre Aurelius. »

Au tribunal, le fonds d'investissement allemand n’était ni présent ni représenté. « Nous n’avons jamais eu de dialogue avec ses dirigeants, il n’a jamais été possible de s’asseoir autour d’une table avec eux », insiste Sébastien Fournier. Les salariés considèrent qu’il n’a jamais investi un centime dans l’entreprise.

Interrogé, Aurelius n’a pas souhaité s’exprimer officiellement. Mais en privé, des représentants d’Office Depot Europe récusent les accusations, et rappellent qu’au moment de la vente en 2017, la maison mère américaine avait injecté 60 millions d’euros dans les comptes de la filiale française, et qu’ils y ont bien été investis. Ce que ne contestent pas les salariés. « Mais aujourd’hui, nous n’avons pas de trace de la manière dont été utilisés ces millions », note Sébastien Fournier.

Les salariés ne sont pas les seuls à avoir fait le constat du non-engagement financier du fonds allemand. Dans une lettre du 14 novembre, faisant suite à une réunion au ministère de l’économie le 27 octobre, le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) demande à Aurelius d’investir au moins 10 millions d’euros pour sauver sa filiale.

S’il prend acte de la de bonne volonté du fonds, qui déclare vouloir céder Office Depot France pour 1 euro, abandonner ses créances pour 2020-2021 et ne pas faire payer le droit d’usage de la marque au futur repreneur, Louis Margueritte, alors dirigeant du Ciri, fait aussi part du refus des banques d’accorder de financement, même un prêt garanti par l’État. Les banquiers considèrent en effet « les efforts de l’actionnaire comme insuffisants et ne pourront réviser leur position qu’en cas d’apport de liquidités par ce dernier ».

Les représentants des salariés s’interrogent surtout fortement sur certaines pratiques financières de leur actionnaire. Et leur avocate, Céline Pares, invite à « se pencher sur les cas de deux entreprises reprises par le passé par Aurelius et qui en ont souffert : Isochem qui exerce dans la chimie fine et à appartenu de 1990 à la Société nationale des poudres et explosifs, et l’entreprise de vente par correspondance Quelle ».

Les deux sociétés étaient basées dans le Loiret, à Pithiviers et à Saran. La première a été achetée 8 millions d’euros en 2010 par Aurelius, et placée en redressement judiciaire en 2017, puis reprise par un groupe américain. La seconde a déposé le bilan en 2009, deux ans après avoir été rachetée pour 1 euro par le fonds. Ce dernier a été condamné le 12 juin 2012 par le tribunal de commerce d’Orléans pour « de multiples fautes au détriment de la société » Quelle, et n’a pas fait appel, malgré de lourdes indemnités – plus de 2,5 millions en tout – à verser aux 500 ex-salariés.