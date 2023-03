Des salariés dénoncent la situation sanitaire de l’Armée du salut à Marseille

MarseilleMarseille (Bouches-du-Rhône).– Depuis un mois aujourd’hui, les résidents de l’Armée du salut à Marseille n’ont plus d’eau chaude. La chaudière est tombée en panne et, selon les salarié·es, la direction a tardé à réagir. Cet incident révèle d’autres dysfonctionnements comme des conditions d’hygiène déplorables et une équipe débordée, où les travailleuses et travailleurs sociaux semblent à bout.