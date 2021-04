A Mayotte, des demandeurs d’asile yéménites livrés à eux-mêmes et désespérés

«Je vis dans un conteneur, lâche Fadel d’un ton empli de résilience. Avant, nous étions trois ici. Mais les deux autres sont partis et un ami, lui aussi yéménite, m’a rejoint. » À 32 ans, ce demandeur d’asile yéménite n’aurait jamais cru vivre dans de telles conditions. « Quand il pleut, l’eau s’infiltre à l’intérieur. On paie 60 euros de loyer et 20 euros pour l’eau », poursuit-il, tout en enclenchant la vidéo de son téléphone, qui laisse entrevoir le tuyau et le rideau leur servant de douche à l’extérieur du conteneur, au milieu de la boue et des constructions de fortune.