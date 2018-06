Au procès des «trois de Briançon», c’est «délit de solidarité» contre «bien-pensance»

Gap (Hautes-Alpes), de notre envoyée spéciale. - Il est rare qu’un procureur se retrouve sur le banc des accusés. Jeudi 31 mai, au tribunal correctionnel de Gap, on a pourtant l’impression d’assister à deux procès en un : celui attendu de Théo, Bastien et Eleonora, trois jeunes militants qui comparaissent pour avoir « facilité l’entrée irrégulière » d’étrangers sur le territoire français (une forme de « délit de solidarité »), et celui du procureur en personne.