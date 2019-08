Débat Dominique Bourg-Alain Coulombel: pourquoi l’écologie n’en a pas fini avec la gauche

En France, les dirigeants d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) sont clairs : ils ne souhaitent pas se mettre au service d’une union de la gauche (lire notre reportage). Confortés par leur score aux élections européennes, loin devant les insoumis et les socialistes, ils n’ont pas gardé que des bons souvenirs de leur participation à des exécutifs socialistes. En même temps, c’est dans cet espace politique que se situe majoritairement leur base électorale, et les perspectives de coopération les plus évidentes (lire notre entretien avec Simon Persico).