Stéphane Sirot sur le mouvement social: «Face à l’inattendu, le pouvoir se cabre»

Les cheminots ont pris tout le monde de court, y compris leurs propres syndicats, en mettant une grosse pagaille à la SNCF, par l’exercice de leurs droit de retrait le 18 octobre ou la grève sans préavis quelques jours plus tard dans le technicentre de Châtillon. Ces méthodes, après une année marquée par le mouvement des « gilets jaunes », rappellent que la radicalité et la transgression sont de retour dans le mouvement social, face à un pouvoir qui n’a eu de cesse de décevoir les syndicats, même les plus réformistes.