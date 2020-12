Confinement: les élèves sont revenus, mais les inégalités se sont accrues

En septembre, Marie-Hélène Plard, directrice d’une école maternelle en Seine-Saint-Denis, a vu revenir les quatre élèves dont les familles, dans des situations sociales très difficiles, n’avaient donné aucune nouvelle durant le premier confinement. Laurent Hisquin, professeur dans un lycée professionnel à Avignon, constate, « surpris », que ses élèves sèchent moins les cours que l’an dernier à la même période.

Contre toute attente, les « décrocheurs » – ainsi qu’ont été désignés par Jean-Michel Blanquer et plusieurs médias les élèves perdus de vue par leurs enseignants entre les mois de mars et mai derniers – sont en grande partie revenus dans le giron de l’Éducation nationale depuis septembre, assurent tous les observateurs interrogés par Mediapart, alors que le recul est désormais suffisant.

Même dans le département de Seine-Saint-Denis, le chiffre de 4 000 écoliers manquants, qui avait circulé début septembre, était en fait une « erreur », a depuis assuré l’académie de Créteil au Parisien. Seuls 170 élèves ne se sont pas réinscrits dans le département, « sans doute à cause de déménagement tardifs », a indiqué l’institution.

Mieux, les élèves reviennent souvent avec plus d’entrain : « Les jeunes étaient contents de reprendre, de retrouver un semblant de vie sociale », explique Muriel, professeure dans un collège en Dordogne. Le confinement du printemps aurait même provoqué chez certains un électrochoc, assure Françoise Sturbaut, proviseure d’une cité scolaire à Paris : « Des élèves qui étaient pris par le cannabis me disent faire très attention cette année. Ils ont peur de gâcher leurs années lycée. Deux ans de suite à ne rien faire, ça fait beaucoup… »

Le décrochage scolaire concentrait pourtant les inquiétudes à la rentrée de septembre, Jean-Michel Blanquer en ayant fait « la première des priorités ». 6 % des élèves dans le premier degré et 10 % dans le second degré n’ont en effet pas donné de nouvelles à leurs enseignants durant le premier confinement, selon une enquête de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), qui dépend du ministère de l’éducation nationale. Jean-Michel Blanquer estimait, lui, que l’institution restait sans nouvelles de 4 % des élèves, soit 500 000 d’entre eux, à la fin du confinement.

Thierry Berthet, chercheur au CNRS et spécialiste du décrochage scolaire. © DR

Le terme deest cependant mal choisi pour désigner les enfants et adolescents avec lesquels le contact a été rompu, puisqu’ils étaient toujours scolarisés, souligne Thierry Berthet, directeur de recherches au CNRS et spécialiste de la question. Les écoliers et la plupart des collégiens sont, par leur âge, soumis à l’instruction obligatoire., s’agace le chercheur.

Le phénomène dispose d’une définition claire sur le site de l’Éducation nationale : il s’agit du processus conduisant des jeunes « à quitter le système de formation initiale sans avoir obtenu une qualification équivalente au baccalauréat, ou un diplôme à finalité professionnelle de type certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ». « Si on peut parfois pointer le rôle de l’institution scolaire, c’est souvent aux élèves et à leurs familles que l’on renvoie la responsabilité du décrochage, explique Thierry Berthet. Or, pendant le confinement, ce sont les écoles qui ont fermé. »

Entre 2019 et 2020, en tout cas, le phénomène de décrochage, le vrai, a bien décru, en particulier dans la voie professionnelle, de loin le secteur de l’éducation nationale le plus concerné ces dernières années. En fin de première année de CAP, seuls 13 % des élèves ont quitté le système scolaire en 2020, contre 19 % l’année passée, d’après des données de la Depp publiées en novembre. Une proportion qui est passée de 10 % à 8 % pour les élèves de seconde professionnelle.

« Ceux qui ont décroché étaient, pour la plupart, déjà en rupture scolaire avant le confinement. Au contraire, ceux qui n’étaient pas particulièrement absents avant sont souvent revenus au lycée, et avec plaisir », indique Pascal Vivier, secrétaire général du Snetaa-FO, premier syndicat de professeurs de lycée professionnel. Selon lui, jusqu’à 50 % des élèves de CAP avaient cessé de répondre à leurs enseignants au printemps.

« Très surpris » par l’ampleur de la baisse constatée par la Depp, le responsable syndical tente de trouver des explications : « Les élèves n’ont pas pu être dégoûtés par l’école car ils ont moins été en lien avec elle. Ils ont peut-être aussi constaté la pénibilité à rester chez eux et ont réalisé qu’aller au lycée peut être sympa. »

Il faut dire que les conditions du confinement ont souvent été plus difficiles pour les élèves de la voie professionnelle, issus de familles moins favorisées que leurs camarades de lycée général et technologique. « Beaucoup d’élèves me disent : “On est quand même mieux à l’école.” Je les sens plus motivés maintenant qu’avant le mois de mars », relate Stéphane, qui enseigne dans un lycée professionnel de l’académie de Strasbourg. Avec le reconfinement, « les conditions à l’extérieur sont pénibles, ils n’ont plus vraiment de raisons de sécher les cours », ajoute Laurent Hisquin, qui est responsable du Snetaa-FO dans le Vaucluse.

Pour le ministère, « les efforts en lycée professionnel pour lutter contre un possible décrochage suite au confinement semblent avoir porté leurs fruits ». « Dès le début du confinement, nous avons essayé de mettre en place tout ce que nous pouvions pour éviter une déperdition d’élèves, témoigne Sofia Sessa, coordinatrice réseaux pour la mission locale de décrochage scolaire dans l’académie d’Aix-Marseille et responsable académique du Snuep-FSU, autre syndicat de la voie professionnelle. Nous avons organisé des réunions pour évoquer le cas de jeunes que nous n’arrivions pas à joindre. Tout le monde a mis la main à la pâte et, dans l’ensemble, nous avons réussi à tous les contacter. Cela explique probablement pourquoi nous n’avons pas perdu tant d’élèves que ça. » L’obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans, entrée en vigueur en septembre, devrait de plus conduire à mieux identifier et accompagner les décrocheurs.

En outre, le versement de 1,5 million d’heures supplémentaires aux établissements scolaires a été annoncé par le ministre lors de la rentrée scolaire pour renforcer l’accompagnement personnalisé et l’aide aux devoirs jusqu’en décembre. Sur ce sujet, plusieurs organisations syndicales sont circonspectes : Pascal Vivier (du Snetaa-FO) assure que des établissements n’ont pas vu ces moyens arriver et que certains n’ont pas pu s’en saisir, faute de place dans l’emploi du temps des enseignants. « Ces heures devraient quasiment toutes avoir été utilisées » d’ici la fin décembre, rétorque le ministère.