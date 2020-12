Conspirationnisme: familles et amis tirent la sonnette d’alarme

Comment tombe-t-on sur les théories conspirationnistes qui ont prospéré autour de la pandémie ? Comment arrive-t-on dans le cercle – de moins en moins restreint – des QAnon, qui sont persuadés qu’un complot mondial « pédo-sataniste » est à l’œuvre derrière la crise sanitaire et dont seul Donald Trump pourra nous sauver ?

Le stupéfiant succès du documentaire Hold-up qui, sans s’en réclamer ouvertement, fait la part belle aux figures du mouvement en France, est incontestablement un signe de la progression de ces réseaux. Les nombreux exercices de fact-checking du film dans beaucoup de médias ont provoqué des torrents de commentaires – y compris sur Mediapart – révélant un débat totalement polarisé : critiquer le film reviendrait pour beaucoup à « avaler les mensonges du gouvernement ». Un mot-dièse est même apparu sur les réseaux sociaux : #JeSuisComplotiste, preuve que le travail de vérification des faits a peu de prise sur un public persuadé de détenir une vérité occultée par les médias mainstream.

Mediapart a recueilli les témoignages de personnes dont certains proches, amis, parents, ont au fil des mois peu à peu sombré dans une vision complètement paranoïaque de la crise sanitaire, au point de se mettre à reprendre, souvent sans s’en apercevoir, les thèses du mouvement américain pro-Trump.

Virginie Militon, sophrologue, a observé pendant plusieurs mois cette mouvance sur les réseaux sociaux et contacté Mediapart pour faire part de ses recherches sur un phénomène qu’elle juge de plus en plus inquiétant (lire notre Boîte noire). Elle souhaite aujourd’hui lancer un collectif pour non seulement entendre les questionnements et les inquiétudes légitimes de ceux qui se sont laissé happer par cette nébuleuse, mais aussi contrer un mouvement alarmant et qui ne cesse de prospérer. « Depuis mars, je me suis rendu compte que, dans mon réseau, beaucoup de gens partageaient des articles et vidéos de youtubeurs (souvent des chefs d’entreprise, coachs en tout genre qui se présentent comme des “lanceurs d’alerte”) sur la gestion de crise et les lois liberticides. Au départ, cela était susceptible de m’intéresser, car je me posais moi-même beaucoup de questions », raconte-t-elle.

Par les réseaux sociaux et des « partages » d’amis, elle tombe sur des vidéos qui peu à peu l’intriguent. « Les graphismes de présentation souvent alarmistes – grosse police, couleurs vives, etc. – ont commencé à me mettre la puce à l’oreille… Et puis, de vidéo en vidéo, j’ai vu pointer cette idéologie, cette vénération de Trump, présenté comme un sauveur, et toutes les théories qui vont avec (vénération de Poutine et de la plupart des grands dictateurs que nous connaissons). Comme je suis relativement bien au fait de la politique de Donald Trump, mais également des enjeux politiques et économiques en France, j’ai tout de suite compris que quelque chose clochait dans le discours et qu’on était en train d’essayer de me faire adhérer à une certaine vision du monde », affirme-t-elle.

Vidéo publiée sur le site Bitchute.

Virginie Militon fait des recherches sur les têtes du mouvement en France, puis en Belgique, en Suisse ou au Canada, et se rend compte de leur grande porosité aux thèses d’extrême droite, souvent amenées de façon insidieuse. « J’ai réalisé que le mouvement en France commençait à se structurer, à s’organiser, et que de plus en plus d’abonnés sur les réseaux sociaux se faisaient littéralement manipuler, dit-elle. Le discours sur Trump et les théories complotistes ne sont pas arrivés immédiatement : les gens ont adhéré aux discours concernant la crise, puis, petit à petit, le sujet est devenu plus politique. J’ai le sentiment qu’il y a eu une forme d’instrumentalisation de nos peurs et besoins de réponses sur la crise sanitaire, ceci pour servir une idéologie bien précise. »

La sophrologue décrit très bien comment, une fois tombé dans « le terrier du lapin », une référence au romancier anglais Lewis Carroll qu’affectionnent les QAnon, un engrenage s’installe. « De nouvelles informations sont continuellement proposées et on se retrouve rapidement submergé de nouvelles vidéos, nouveaux documents, ceci entraînant un maelström sans cesse alimenté, avec un réel phénomène addictif qui se crée », explique-t-elle. « Les adeptes pensent détenir la vérité du monde, alors que tous les autres n’ont rien compris… Difficile de discuter dans ces conditions », détaille-t-elle, avant de préciser : « Ils sont endoctrinés : si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes systématiquement rejeté et accusé de traître, de collabo. »

Elle montre aussi comment ces nouveaux convertis aux thèses QAnon « sont très organisés ». « Ils se considèrent comme des “digital soldiers” en mission pour l’humanité. » Si elle s’est peu à peu aperçue d’une dérive sectaire d’une partie des personnes qui se posaient, de bonne foi, des questions sur la gestion de la crise sanitaire, Virginie Militon tient pourtant fermement à marquer son refus d’une approche trop manichéenne. « Aujourd’hui, il y a un problème fondamental sur la façon très “binaire” dont les médias mainstream interprètent ces positions. Certains sujets font tellement consensus dans la crise du Covid que toute voix divergente est assimilée à du complotisme. Or, s’il existe de vrais complotistes, comme je l’ai constaté au cours de mes recherches, il y a aussi des personnes qui ont le courage de remettre en cause certaines décisions consensuelles sans pour autant basculer dans une idéologie dans laquelle une grande machination serait ordonnée et généralisée. »

La manière simpliste dont les médias traitent généralement de ce qu’ils appellent, sans beaucoup de nuances, « complotisme » l’agace, tout comme le traitement très condescendant fait à la réception du documentaire Hold-up. « Ce film est pour moi un véritable “hold-up” de nos revendications », car une partie des questions qu’il pose mérite, selon elle, un vrai débat pour « prendre de la hauteur par rapport à la situation, réfléchir pour prendre des décisions adaptées sur tous les plans, sans se restreindre au plan uniquement sanitaire ».

Elle défend l’idée qu’entre une « doxa » arrimée aux positions gouvernementales et relayée par une majorité des médias et le complotisme, il existe une troisième voie de citoyens qui s’interrogent « clairement sur l’enjeu de certaines décisions, notamment au niveau économique, voire philosophique et sociologique ». « Je veux croire que la majorité des personnes qui représentent cette troisième voie est restée également lucide vis-à-vis des dérives complotistes », affirme-t-elle. « C’est aussi ce qui explique une forte adhésion aux théories complotistes depuis mars : les Français qui se posent des questions ne se sentent ni écoutés, ni respectés », ajoute-t-elle.

Aux États-Unis, le site Reddit a ouvert un grand forum des ex-adeptes de QAnon, qui racontent, chacun à sa manière, comment ils sont tombés dans « le terrier du lapin », passant des heures sur Internet à guetter des nouveaux messages cryptés de « Q ». Beaucoup décrivent un réveil brutal comme après des mois d’hypnose, mais aussi des liens familiaux ou amicaux brisés. D’autres, nombreux, se demandent comment sauver des proches complètement intoxiqués par cette rhétorique paranoïaque.

Olivier*, qui a vu ces derniers mois sa mère, récemment retraitée, adhérer à un récit conspirationniste sur la crise sanitaire, a raconté à Mediapart la difficulté de maintenir le dialogue avec elle. Ancienne aide-soignante, puis thérapeute en médecine douce, elle a commencé à se renseigner sur les réseaux sociaux au sujet de la pandémie « pour protéger les enfants ». « Aujourd’hui, elle est convaincue que le virus a été créé pour tuer et qu’il y a un grand complot pédo-sataniste. Trump est pour elle quelqu’un de bien parce qu’il travaille à démanteler ce réseau. Ma mère s’est mise à reprendre le langage des QAnon sans même savoir ce que c’était. C’est moi qui lui ai appris le terme », raconte-t-il.

Et de poursuivre : « Elle est très sensible à la question de la pédophilie. Elle me dit qu’elle culpabiliserait de ne pas lancer l’alerte. » Sa mère lui envoie par exemple une vidéo d’enfants africains en train de pleurer avec un commentaire expliquant qu’un réseau pédophile avait été démantelé. « En fait, c’était un montage d’archives autour de “L’Arche de Zoé”. J’ai eu beau lui montrer, elle m’a répondu : “Oui, mais la pédophilie, ça existe !” », se souvient-il. « Ce qui est dangereux, c’est la manière qu’elle a de ne jamais vérifier le sérieux de ses sources. Elle m’envoie par exemple des liens vers KlaTV, un site suisse germanophone dont le fondateur est proche des néonazis. C’est très bien foutu. Ils sont très forts pour singer les médias. »