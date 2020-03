Retraites: à l’Assemblée, des motions de censure sans enjeux pour affirmer les oppositions

Plus qu’un baroud d’honneur des oppositions, les motions de censure en réaction au 49-3 signent une véritable défaite de la majorité. Ce mardi 3 mars, les orateurs de La République en marche (LREM) et du MoDem ont dû aiguiser leurs plus beaux éléments de langage pour justifier, une nouvelle fois, tout le bien qu’ils pensent d’un gouvernement et d'un premier ministre coupant court à une discussion parlementaire. Celle consacrée à la mère des réformes, celle des retraites.