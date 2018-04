CHU Leaks: des documents confidentiels accablent l’hôpital toulousain

Mediacités-Toulouse.– Octobre 2016 : « Une journée de plus où nous rentrons chez nous avec le sentiment d’avoir bâclé notre travail et de réaliser la mise en danger des patientes et de nous, personnel hospitalier », écrit une soignante de l’hôpital Paule-de-Viguier. Ce témoignage est extrait d’une fuite de 26 173 formulaires appelés « fiches d’incident », enregistrées par le personnel du CHU de Toulouse. Alors qu’en dix ans, le ministère de la santé a réalisé 7 milliards d’économies sur le budget de l’hôpital public, et que les professionnels de la santé sont de plus en plus nombreux à exprimer leur ras-le-bol, ces documents offrent un éclairage glaçant sur la situation au sein du centre hospitalier toulousain.