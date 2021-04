Les profs, cet «électorat perdu» d’Emmanuel Macron

Des écoles, collèges et lycées qui finissent portes closes après des semaines de fermetures en cascade, des contaminations qui montent en flèche, et le vaccin dont on ne sait pas encore s’il sera administré en priorité aux enseignants : les profs payent au prix fort la troisième vague de Covid-19 et la gestion très hasardeuse de l’épidémie en milieu scolaire. Cette crise vient s’ajouter aux coups reçus depuis quatre ans par le corps enseignant.