Reporté mais pas abandonné, le projet de loi immigration en pleine confusion

IlIl suscitait des remous depuis son annonce il y a près d’un an. Le projet de loi portant sur l’asile et l’immigration, porté par le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, devait arriver en séance publique au Sénat (après avoir été présenté en commission) mardi 28 mars. Son examen a d’abord été repoussé, dans le contexte de la mobilisation contre la réforme des retraites et des violences policières ; avant qu’Emmanuel Macron, lors de son allocution au JT de 13 heures de France 2 et TF1 le 22 mars, n’annonce son report et son découpage « en plusieurs textes ».