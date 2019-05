Le 1er Mai en comparution immédiate: de la prison encore et toujours

Bienvenue dans la justice prédictive ! Les faits n'ont plus guère d'importance ; seules comptent désormais les certitudes peu ou pas documentées de l'accusation face à des manifestants – ou présumés tels – habillés en casseurs par le parquet. Les audiences en comparution immédiate organisées jeudi 2 mai au tribunal de Paris pour juger des personnes interpellées la veille en ont fait une éclairante démonstration. Le recours quasi systématique à l’article 222-14-2 du code pénal permet de juger non plus des infractions ou des délits effectivement commis, mais l'intention supposée de les commettre.