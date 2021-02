2020-21, une année noire pour les parents des étudiants

Les trois fils de Michel sont sous antidépresseurs, suivis par des psychologues et des psychiatres. Il y a Julien, graphiste de 32 ans, dont le couple a été bousculé par le confinement ; Samuel, étudiant de 25 ans, en troisième année d’histoire à l’université de Montpellier qui se sent terriblement seul dans son petit appartement et décroche complètement. Puis il y a Noah, lycéen de 17 ans en classe de terminale qui, depuis le début de la crise, fait des sautes d’humeur régulières.