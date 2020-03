Economie: la piètre défense du «ruissellement macroniste»

C’est le sparadrap du capitaine Haddock d’Emmanuel Macron. Depuis l’été 2017, le président de la République passe son temps à essayer de se débarrasser de son étiquette de « président des riches ». Et chaque étude qui vient enfoncer ce clou meurtrit la chair sensible de ses partisans. Lesquels ne manquent pas de dénoncer le procès fait à leur champion. Cette petite musique se durcit à mesure que le quinquennat avance et qu’aucun des contre-feux alimentés par la population n’a donné de résultats probants, pas davantage dans l’opinion que dans la performance économique.