Indignation générale après les propos sur les malades du préfet Lallement

Au moins 6 507 personnes sont décédées du coronavirus en France depuis le 1er mars et plus de 6 000 étaient en réanimation au 2 avril. Alors que l’épidémie révèle une crise sanitaire sans précédent, contre laquelle se battent quotidiennement les soignants, le préfet de police de Paris Didier Lallement a dépassé les limites de la décence en tenant des propos non seulement méprisants mais mensongers. Plusieurs élus et médecins demandent sa démission.