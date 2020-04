Intérimaires et saisonniers: l’Etat ne protégera pas tout le monde

Leur départ de la station de ski a été précipité. Ils n’ont eu que quelques heures pour s’organiser et partir en catastrophe. C’était le 16 mars dernier. Le jour du confinement total, ordonné par Emmanuel Macron. Adélaïde* et son compagnon étaient saisonniers, depuis novembre, dans une station des Alpes. Tous deux dans le secteur de la restauration. Leurs contrats respectifs devaient s’achever le 15 avril, mais l’activité a pris fin, brutalement, un mois plus tôt. « C’était la débandade !, se souvient Adélaïde. La station s’est vidée en très peu de temps. »