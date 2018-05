Sans métro pour Saclay, les AgroParisTech refusent de déménager

Ils sont trois. De droite, de gauche et de ni-droite-ni-gauche. Trois présidents à avoir porté à bout de bras le projet pharaonique de Silicon Valley à la française. Leur objectif : faire du plateau de Saclay et de ses terres parmi les plus fertiles du pays un des pôles d’innovation les plus importants au monde. Le projet prévoit de concentrer autour des établissements prestigieux déjà présents sur le site – Commissariat à l’énergie atomique (CEA), école Polytechnique… – une flopée d’universités, de grandes écoles et d’organismes de recherche au sein d’une université « Paris-Saclay ». Mais aussi d’attirer les centres de recherche des grandes entreprises et de créer un terreau favorable aux jeunes entreprises innovantes.