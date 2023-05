ÀÀ la fin de l’année scolaire 2022, Faycal* et son épouse Amel* ont retiré leurs trois enfants du réseau Espérance banlieues, cet ensemble de dix-sept établissements privés « hors contrat » réputés pour une pédagogie stricte et soutenu par une myriade de grands patrons, où les élèves portent un uniforme, entonnent La Marseillaise à la levée de drapeau et vouvoient des enseignant·es qui leur rendent la pareille. Ce réseau a été fondé en 2012 par Éric Mestrallet, Anne Coffinier et Lionel Devic, qui militent en faveur de l’école hors contrat (lire notre précédent article).