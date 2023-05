Marc de Cacqueray-Valménier, l’étudiant en école de commerce devenu l’icône de l’ultradroite française

LaLa France a gagné et file en finale de Coupe du monde de football. Le Maroc a perdu 2-0 mais c’est tout de même la joie. Une équipe africaine parvient, pour la première fois, à atteindre les demi-finales de la compétition planétaire. Il est un peu plus de 22 heures ce 14 décembre 2022, et, à Paris, les supporters des vainqueurs et des vaincus convergent vers les Champs-Élysées. Pour faire la fête.