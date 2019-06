Sept cent cinquante-quatre magistrats de France, soit 8,6 % de la profession (un taux très élevé pour ce type d'enquêtes), ont répondu à un questionnaire sur leurs conditions de travail envoyé au mois de février par le Syndicat de la magistrature (SM). Le résultat est accablant : l'immense majorité des magistrats n'arrive pas à faire son travail correctement, à cause d'un manque de moyens criant depuis des années. Les répercussions sur la santé et sur la vie privée des juges et des procureurs sont importantes, comme dans d'autres secteurs du service public.