Secrets toxiques sous les eaux du barrage de Sauviat

SauviatSauviat (Puy-de-Dôme).– Le barrage hydroélectrique de Sauviat, dans l’est du Puy-de-Dôme, est un bel ouvrage d’art en pierre d’une taille de 27 mètres de hauteur et 89 mètres de longueur en crête, dont le département pourrait s’enorgueillir. Construit en 1903 pour alimenter en électricité la ville de Thiers, il continue de fournir 120 ans plus tard du courant à plus de 5 000 habitant·es. Bloquant l’étroite vallée de la petite rivière Miodet, il reçoit l’essentiel de son eau de la Dore voisine, grâce à un ingénieux canal de 2,7 kilomètres tout en tunnels et aqueducs.