De gauche à droite, une étrange union sacrée pour maudire les médias

Le phénomène n’est pas nouveau, et les reproches qu’on adresse à la presse ne sont pas toujours infondés. Elle n’a parfois pas bonne presse, la presse, depuis qu’elle a conquis le droit d’écrire, de dire, et de montrer librement, ou tout au moins sans en passer par un comité de censure. À son sujet, les débats sont permanents et passionnés.