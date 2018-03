Duel LREM / Insoumis pour la législative partielle en Guyane

Cayenne (Guyane), correspondance. - Un second tour de rêve pour Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. En Guyane, le premier tour de la législative partielle de la deuxième circonscription a vu les représentants de La République en marche (LREM) et leurs rivaux de La France insoumise (FI) se détacher nettement et se qualifier pour un duel sur lequel avaient misé leurs leaders nationaux, qui se sont rendus sur place avant le scrutin.