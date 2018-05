Macron défend la France en Nouvelle-Calédonie tout en prônant l’apaisement

Nouméa (Nouvelle-Calédonie), de notre correspondant.– À Ouvéa, Emmanuel Macron a scrupuleusement respecté la coutume. Sur l'île où se sont produites la prise d'otages de Fayaoué, les exactions de l'armée française et l'assaut final de la grotte de Gossanah, il y a trente ans, le président de la République a multiplié les gestes visant à démontrer qu'il respecte la culture kanak et comprend cet ensemble de règles et ce mode de vie traditionnel.