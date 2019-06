Gérard Collomb: le sens de la famille

Avis de tempête sur l’hôtel de ville de Lyon. Deux perquisitions ont eu lieu mercredi matin à la mairie centrale et au domicile du maire de Lyon Gérard Collomb, dans le 5e arrondissement de Lyon, selon les informations du Parisien. Cette descente des policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) intervient alors que Le Canard enchaîné révèle ce même jour que le Parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics.