Sanofi: l’Etat met l’usine qui fabrique la Dépakine sous pression

De nouveaux dysfonctionnements apparaissent dans l’usine de Sanofi qui fabrique la Dépakine, ce médicament prescrit aux personnes souffrant d’épilepsie et de troubles bipolaires, à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), sur le bassin de Lacq. La direction de l’établissement est menacée d’une amende administrative ou d’une sanction pénale en raison de son incapacité à prouver la conformité des installations d’aération et de ventilation. Sont concernés à la fois l’atelier de production et les laboratoires de contrôle.