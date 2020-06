Jean-Michel Blanquer, un ministre affaibli par la crise sanitaire

Jean-Michel Blanquer n’a pas l’habitude de se trouver en mauvaise posture et d’être le mauvais élève du gouvernement. Pourtant, en deux mois de confinement et de fermeture des établissements scolaires, l’omniprésent ministre de l’éducation nationale a été mis en difficulté par le tandem exécutif, et aussi par la réalité. Ses déclarations ont été souvent contredites par les faits.