Municipales: la représentation des femmes et des minorités progresse lentement

Il y a d’abord l’image, belle et réjouissante. Celle des cinq femmes dont les visages sont apparus dimanche 28 juin au soir, et qui dirigent désormais la moitié des dix plus grandes villes de France. Anne Hidalgo à Paris, Michèle Rubirola à Marseille, Martine Aubry à Lille, Jeanne Barseghian à Strasbourg et Johanna Rolland à Nantes.