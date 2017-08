Quand Securitas «intercepte des clandestins» sur le port de Ouistreham

Voici un en-tête qui laisse peu de place au doute. « Interception de clandestins », est-il écrit en gros et en gras, en haut du document, juste au-dessus du logo du port de Caen-Ouistreham et de celui de la société de sécurité Securitas. Une entreprise privée aurait-elle donc le droit d’arrêter des migrants ? La question mérite d’être posée à la lecture de ce « rapport d’anomalie ». Daté de juin dernier, il indique qu’une personne a été remise à la gendarmerie. Le rapport, qui a toutes les apparences d’un document type, avec cases à cocher et renseignements à fournir, précise que la personne « interceptée » a été trouvée dans les essieux d’un camion.